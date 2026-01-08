Son dakika! Yönetmen Seren Yüce’ye “kargo” tuzaklı saldırıda şok detaylar: Perde arkasından yeni nesil çeteler çıktı!

KAĞITHANE'DEN TEKİRDAĞ'A UZANAN OPERASYON

Soruşturmayı derinleştiren polis, ilk darbeyi 31 Aralık'ta vurdu. Motosikleti kullandığı belirlenen T.K. (27) ile motosikleti temin eden U.G. (36), Kağıthane'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve kask ele geçirildi. Operasyonun ikinci ayağı ise 5 Ocak'ta Tekirdağ'da gerçekleşti. Silahı ateşlediği iddia edilen B.Y. (27) ile organizasyonu planladıkları öne sürülen F.F.K. (32) ve M.R.T. (30), Marmara Ereğlisi'nde kıskıvrak yakalandı. Bu operasyonda da 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.