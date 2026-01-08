Son dakika! Yönetmen Seren Yüce’ye “kargo” tuzaklı saldırıda şok detaylar: Perde arkasından yeni nesil çeteler çıktı!

Son dakika... Şişli Cumhuriyet Mahallesi, Kazım Orbay Caddesi üzerinde 30 Aralık sabahı saat 09.50 sıralarında, yönetmen Okan Seren Yüce saldırıya uğramıştı. Zilin çalmasıyla kapıyı açan Yüce, karşısında "kargo teslimi" bahanesiyle gelen motosiklet kasklı saldırganları buldu. Şüpheliler, 51 yaşındaki yönetmeni sol bacağından kurşunlayarak geldikleri motosikletle hızla olay yerinden kaçtı.
Yönetmen Seren Yüce
TEHDİT EDİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralanan Seren Yüce'yi hastaneye kaldırdı. Yüce'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube ekipleri koordineli bir çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, Seren Yüce ve eşinin bir süredir tehdit mesajları aldığı, olay günü de şüpheliler tarafından telefonla arandıkları belirlendi.
SAHTE PLAKANIN ARKASINDAKİ GERÇEK ÇÖZÜLDÜ
Polis ekipleri, kaçışta kullanılan motosikletin sahte plaka taşıdığını tespit etti. Güvenlik kameralarını saniye saniye inceleyen ekipler, sahte plakanın altındaki gerçek tescil numarasını belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerde ise bir adet boş kovan ve şüphelilere ait olduğu değerlendirilen bir eldiven delil olarak ele geçirildi.
KAĞITHANE'DEN TEKİRDAĞ'A UZANAN OPERASYON
Soruşturmayı derinleştiren polis, ilk darbeyi 31 Aralık'ta vurdu. Motosikleti kullandığı belirlenen T.K. (27) ile motosikleti temin eden U.G. (36), Kağıthane'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve kask ele geçirildi. Operasyonun ikinci ayağı ise 5 Ocak'ta Tekirdağ'da gerçekleşti. Silahı ateşlediği iddia edilen B.Y. (27) ile organizasyonu planladıkları öne sürülen F.F.K. (32) ve M.R.T. (30), Marmara Ereğlisi'nde kıskıvrak yakalandı. Bu operasyonda da 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
BİR TUTUKLANDI, DİĞERLERİNİN SORGUSU SÜRÜYOR
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden motosiklet sürücüsü T.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. U.G. hakkında adli kontrol kararı verilirken, Tekirdağ'da yakalanan tetikçi ve organizatörlerin sorgularının devam ettiği bildirildi.