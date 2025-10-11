‘Yöresel tatlar geleceğe aktarılmalı’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Rize'de düzenlenen 5. Rize Gastronomi Günleri'nin açılışına katıldı. Rize çayı, kavurması, simidi, mısır ekmeği, enişte lokumu, karalahana sarması, Çayeli kuru fasulyesi, Anzer balı, Ayder balı, Laz böreği, pepeçura, Rize mıhlaması gibi birçok yöresel lezzetin tanıtıldığı stantları ziyaret eden Erdoğan, ürünler hakkında bilgi aldı. Festivale katılan ziyaretçiler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Erdoğan, stant görevlileri ve ziyaretçilerle fotoğraf çektirdi. Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda da şu ifadeleri kullandı:

"'Aromatik Mutfak Kültürünün Yeşil Sofrası' temasıyla düzenlenen 5'inci Rize Gastronomi Günleri'nde toprağın kokusu, kadın emeğinin sıcaklığı ve doğanın bereketiyle buluştum. Rizeli emekçi kadınlarımızı ve Türk mutfağının temsilcileri olan değerli şeflerimizi tanımaktan mutluluk duydum. Ata tohumları, aromatik bitkiler, yöresel ev yemekleri, gençlerimizin gastronomi sunumları ve nice birbirinden özel ürünlerin yer aldığı stantları ziyaret ettim. Her stant, bu güzel şehrin üretkenliğinin, içtenliğinin ve köklü mutfak mirasının bir yansıması. Bu anlamlı buluşma; Rize'nin kültürel hafızasını da geleceğe taşıyan bir adım. Yöresel tatların her biri, bu toprakların kimliği ve zenginliğidir; korunmalı, yaşatılmalı ve geleceğe aktarılmalıdır. Sürdürülebilirlik, sağlıklı beslenme ve yerel değerler odağında, 12 ilçesinden 200'ü aşkın yemek çeşidini kayıt altına alan organizasyonda emeği geçen herkesi kutluyorum."