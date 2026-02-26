Yöresel yemekleri sofralara taşıyorlar

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan aşçılık kursu, ramazanla birlikte artan siparişlere yetişmeye çalışıyor. Siverek Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından, Hayat Boyu Öğrenme destekleriyle Ayvanat Mahallesi Kadın Kültür Merkezi'nde yürütülen kursta 14 kadın kursiyer yöresel yemek ve tatlılar hazırlıyor. Kolirik, el yapımı mantı, yumurtalı çiğ köfte, içli köfte ve şıllık tatlısı gibi lezzetler hem sofralara taşınıyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor. Müdür Yardımcısı Remziye Çölgeçen Kaya, kursların kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını güçlendirdiğini söyledi.