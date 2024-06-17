Haberler Yaşam Haberleri Yorgan Kurutma Makinesine Atılır Mı? Pamuklu ve Elyaf Yorgan Hangi Programda Kurutulur?
Giriş Tarihi: 17.6.2024 14:48 Son Güncelleme: 17.6.2024 14:49

Yorgan Kurutma Makinesine Atılır Mı? Pamuklu ve Elyaf Yorgan Hangi Programda Kurutulur?

Soğuk havaların gelmesiyle beraber kaldırılan yerlerinden çıkarılan yorganlar kış aylarında uyurken üşümemek için kullanılan yegâne ürünlerden biridir. İçi genellikle pamuk veya elyafla doldurulan yorgan özellikle soğuk havalarda yatakların vazgeçilmez kalın bir örtüsüdür. Soğuk havaların gelmesiyle beraber ortaya çıkan yorganlar hakkında özellikle ev hanımlarının merak ettiği konular arasında yorgan kurutma makinesine atılır mı, pamuklu ve elyaf yorgan hangi programda kurutulur soruları bulunmaktadır.

Yorgan Kurutma Makinesine Atılır Mı? Pamuklu ve Elyaf Yorgan Hangi Programda Kurutulur?

Perde, nevresim ve mont gibi ürünlerin hangi koşullarda yıkanması özellikle ev hanımlarını ilgilendirse de bunların herkes tarafından bilinmesinde fayda olmaktadır. Özellikle yıkandıktan sonra kuruma işlemi uzun süren bu tip ürünlerin kuruması da ayrı bir işlem gerekmektedir. Bu sebeple birçok kişi yorgan kurutma makinesine atılır mı, pamuklu ve elyaf yorgan hangi programda kurutulur gibi sorulara internet üzerinden veya annelerinden cevap aramaktadır.

Yorgan Kurutma Makinesine Atılır Mı?

Diğer birçok yıkanan ürünün aksine yorganın kurutulması daha uzun ve daha uzun sürmektedir. Bazı insanlar yorganı kurutma makinesine atmaya çekinse de aslında yorgan kurutma makinesine belirli bir kurutma koşulu altında atılabilmektedir. Bu koşullar yorganın türüne göre değişiklik göstermekle beraber uygun kurutma koşullarında yıkama sonrasında yorgana bir zarar vermemektedir.

Pamuklu ve Elyaf Yorgan Hangi Programda Kurutulur?

Yorgan gibi ürünlerin yıkanması ayrı bir özen gerektirirken bu ürünlerin kurutulma aşamaları da ayrı bir özen gerektirmektedir. Özellikle türüne göre değişiklik gösteren kurutma ve yıkama koşulları birçok insanın aklında soru işaretleri bırakmaktadır. Pamuklu yorganlar 30 derece sıcaklıkta normal programda ya da makinanızın pamuklu yıkama ayarında yıkanabilmektedir. Bunun yanı sıra kurutma işlemi de yıkamanın ardından 60 derecenin altında kurutulmalıdır. Bunun yanı sıra elyaf yorganlar da pamuklu yorganlar gibi 30 derece sıcaklıkta yıkanabilir ve yine aynı şekilde 60 derece sıcaklığın altında kurutma makinesinde kurutulabilir.

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Yorgan Kurutma Makinesine Atılır Mı? Pamuklu ve Elyaf Yorgan Hangi Programda Kurutulur?
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