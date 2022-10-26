Yörük, saatte 60 km hızla Çad’a uçtu

KONYA'DA Tuz Gölü Havzası'ndaki yuvada 3 yıl önce uydu vericisi takılan ve her yıl havaların soğumasıyla Orta Afrika'ya göç eden "Yörük" adlı bozkır kartalı saatte 60 kilometre hızla ve 2000 metre yükseklikten uçarak Çad'a ulaştı. Yörük'ün bu yıl ilk kez yattığı kuluçkada çıkardığı 3 yavru hayata tutunamadı. Yaban hayatı biyoloğu Dr. Burak Tatar "Verici taktığımız 8 türde 50'nin üzerinde bireyi takip ediyoruz. En uzun süreli, 6 yıldır takip ettiğimiz kuş turna. En uzun mesafe kat edeni bozkır kartalı. Orta Afrika'ya, Çad, Etiyopya ve Kamerun'a göç ediyor" dedi. AA