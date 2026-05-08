Yozgat merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 14 gözaltı!

15 FARKLI ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin adreslerinin belirlenmesinin ardından Yozgat merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Kırklareli, Kars, Iğdır, Konya ve Kayseri illerinde 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında örgüt yöneticisi olduğu değerlendirilen H.B.'nin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. İncelenen banka hesaplarında ise yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 980 milyon liralık para trafiği tespit edildi. İncelemelerde yasa dışı bahis faaliyetlerinde canlı destek ekibini yöneten 59 kullanıcının yanı sıra bahis oynatımında kullanılan 161 internet sitesi belirlendi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Şefaatli Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

