Yozgat’ta 17 yaşındaki genç okul bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 20.11.2025 10:11

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde okul bahçesinde oturduğu sırada aniden fenalaşan 17 yaşındaki Berat Eren Dilek, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Yerköy'de Gültepe Mahallesi'nde bulunan İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu bahçesinde 17 yaşındaki Berat Eren Dilek, arkadaşlarıyla oturduğu sırada aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. Olayı gören arkadaşları büyük panik yaşayarak durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemede Berat Eren Dilek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk değerlendirmede, genç çocuğun olay yerinde yaşamını yitirdiği kaydedildi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Yerköy Devlet Hastanesi morgundan alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerine başlarken, okul bahçesinde inceleme gerçekleştirildi. İlk bulgulara göre olayın herhangi bir dış müdahale sonucu olmadığı değerlendiriliyor; ancak kesin sonuç adli tıp incelemesinin ardından netleşecek.

