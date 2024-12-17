Yozgat’ta bir robot garson

Yozgat'ta bir restoran da kullanılmaya başlayan robot garson, hem müşterilere sunduğu hizmet kalitesi görünümüyle kısa sürede dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Robot garsonun yemekleri masalara taşımasının yanı sıra müşterilerle konuşabilmesi, hem şaşkınlık hem de beğeniyle karşılandı. Müşteriler sık sık robotla fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşıyor.

YOZGAT'TA BİR İLK

Restoranın İşletme Müdürü Emrullah Susam, robot garsonun Yozgat'ta bir ilk olduğunu belirterek, "Robot garson, restoranımızdaki tüm masaların tanıtımını yaptıktan sonra görevine başladı. Siparişleri garsonlarımız alıyor ve robot garsona yerleştiriyor. Robot, masanın konumunu belirleyerek yemekleri müşterilere taşıyor. Misafirlerimizi karşılarken nezaketle konuşuyor ve siparişlerin geldiğini bildiriyor" dedi. Susam, robot garsonun işlerini kolaylaştırdığını ifade ederek şunları söyledi: "Günümüz ticaretinde ve teknolojisinde güncel kalmak zorundayız. Robot garson, hem müşterilerimizin ilgisini çekiyor hem de personelimize destek oluyor. Biz yeniliğe açık bir işletmeyiz ve gelecekte farklı uygulamalarla da müşterilerimizi şaşırtmaya devam edeceğiz." Susam, "Yolda kalmış herkes restoranımıza gönül rahatlığıyla gelebilir. Onları ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Kaliteli hizmet anlayışımızla müşterilerimizi memnun etmeye devam edeceğiz"2 dedi.