Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
Giriş Tarihi: 17.03.2026 05:56

Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yozgat’ta DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, DEAŞ üyesi olduğu belirlenen M.H., evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin adresinde yapılan aramada, çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Öte yandan, aynı evde kalan ve ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen yabancı uyruklu M.E.C. ve M.N.H. de gözaltına alındı. M.H.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, diğer şüphelilerin sorgularının ardından Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
