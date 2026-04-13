Haberler Yaşam Haberleri Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı 3 tutuklama
Giriş Tarihi: 13.04.2026 15:05 Son Güncelleme: 13.04.2026 15:06

Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı 3 tutuklama

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda düğmeye basıldı! DEAŞ şüphelilerine yönelik operasyonda çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Çok sayıda telefon ve SIM kartı ele geçirilirken gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Yaşam
Yozgat, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde örgüt iltisaklı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda 7 adet cep telefonu, 4 adet sim kart ele geçirildi. 5 şüpheli yakalandı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'ine adli kontrol tedbiri uygulandı, 1 şüpheli için sınır dışı tedbiri uygulanırken 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı 3 tutuklama
