Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı 3 tutuklama

Yozgat, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde örgüt iltisaklı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda 7 adet cep telefonu, 4 adet sim kart ele geçirildi. 5 şüpheli yakalandı.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'ine adli kontrol tedbiri uygulandı, 1 şüpheli için sınır dışı tedbiri uygulanırken 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama | Video