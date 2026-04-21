Haberler Yaşam Haberleri Yozgat'ta ehliyet sınavında akılalmaz kopya planı! Sınav merkezine öyle bir şeyle girdiler ki...
Giriş Tarihi: 21.04.2026 16:57

Yozgat'ta ehliyet sınavında akılalmaz kopya planı! Sınav merkezine öyle bir şeyle girdiler ki...

Yozgat’ın Akmağdeni ilçesinde ehliyet sınavı öncesi kurulan kopya planı polis operasyonuyla ortaya çıktı. Sınava gizli kulaklık ve telefon düzeneğiyle girmeye hazırlanan 2 kişiyle, sistemi kurduğu belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda telefon ve kablosuz kulaklık ele geçirildi.

Yozgat’ta ehliyet sınavında akılalmaz kopya planı! Sınav merkezine öyle bir şeyle girdiler ki...
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akdağmadeni e-sınav merkezinde İ.T. ve F.C.T. isimli şahısların ehliyet sınavına kopya düzeneği ile gireceğini tespit etti.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüpheliler, üzerlerinde kopya çekme amaçlı bulunan telefon ve kablosuz kulaklıkları emniyet ekiplerine teslim etti. Kopya düzeneğini temin eden şahıslar M.B. ve M.D. yakalandı. 4 şüpheliye ait kopya çekilmek üzere kullanılan 5 adet cep telefonu ve 2 adet kablosuz kulaklık ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli tahkikata başlandığı öğrenildi.

Yozgat'ta ehliyet sınavında akılalmaz kopya planı! Sınav merkezine öyle bir şeyle girdiler ki...
