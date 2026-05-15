Yozgat’ta feci kaza: Öğrenci servisi devrildi! 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı!

Saraykent ilçesinden Söğütlü köyüne seyir halinde olan Şeref Şahin idaresindeki öğrenci servisi, Söğütlü köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada öğrenciler Çınar Şahin ile Zennure Özdemir ve servis şoförü hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı.
"7 ÖĞRENCİMİZ HASTANEYE KALDIRILDI"
Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, AA muhabirine, "Saraykent ilçesinden Söğütlü'ye giden servis aracı tek taraflı kazaya karışıyor. Kazada maalesef 2 öğrencimiz ile servis şoförü vefat ediyor. Geri kalan 7 öğrencimiz yaralı. Birinin kalça kırığı var, diğerlerinin durumlarının iyi olduğu belirtiliyor." dedi.
Kazada 2 öğrenci ile servis şoförünün yaşamını yitirdiğini dile getiren Özkan, "Araçta bulunan 7 öğrencimiz de ambulanslarla hastaneye sevk edilmiştir. İnşallah ciddi bir şey olmaz.