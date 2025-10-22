Haberler Yaşam Haberleri Yozgat’ta kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 22.10.2025 19:03

Yozgat’ta kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Yozgat’ta bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı.

İHA
Yozgat’ta kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Ankara-Yozgat karayolu Arifoğlu köyü mevkiinde meydana geldi. Hacı Mehmet Karadavut (65) idaresindeki 66 ACN 237 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken K.K. yaralandı. Yaralı, Yerköy Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yozgat’ta kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz