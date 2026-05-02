Yozgat’ta Mayıs ayında kar sürprizi

Yozgat kent merkezinde bu sabah etkili olan kar yağışı, şehirde adeta kış manzaraları oluşturdu. Gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabaha karşı hava sıcaklığının düşmesiyle kara dönüştü. Kent genelinde evlerin çatıları, park halindeki araçlar ve çiçek açan ağaçlar karla kaplandı. Vatandaşlar, Mayıs ayında yaşanan bu sürpriz karşısında hem şaşırdı hem de umut dolu yorumlar yaptı.

MAYISTA GELEN BEYAZ ÖRTÜ ŞAŞIRTTI

Gece boyunca etkili olan yağmurun sabah saatlerinde kara dönüşmesiyle birlikte Yozgat'ta alışılmışın dışında görüntüler oluştu. Özellikle bahar havasına alışan vatandaşlar, güne kar manzarasıyla uyanınca şaşkınlık yaşadı. Kent merkezinde kısa sürede etkisini artıran kar, sokakları ve parkları beyaza bürüdü.

MEYVE AĞAÇLARI KAR ALTINDA KALDI

Kent sakinlerinden Mehmet Yıldırım, Mayıs ayında kar görmenin alışılmış bir durum olmadığını belirterek, "Sabah kalktığımızda her yer bembeyazdı. Açıkçası bu kadarını beklemiyorduk. İnşallah don olmaz, çiftçiler zarar görmez. Ama su açısından faydalı olacağını düşünüyoruz" dedi.

Aşağı Nohutlu Mahallesi sakinlerinden Ahmet Demir ise kar yağışının sürpriz olduğunu ifade ederek, "Mayısta kar görmek herkesi şaşırttı ama biz bunu bereket olarak görüyoruz. İnşallah kuraklık olmaz, güzel bir yıl geçiririz" diye konuştu.