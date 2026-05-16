Haberler Yaşam Haberleri Yozgat'ta servis minibüsü devrilmişti: Kazada ölen 2 öğrenci ile servis şoförü toprağa verildi
Giriş Tarihi: 16.05.2026 16:01

Yozgat'ta servis minibüsü devrilmişti: Kazada ölen 2 öğrenci ile servis şoförü toprağa verildi

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden servis şoförü Şeref Şahin (58) ile torunu Çınar Şahin (8) ve Zennure Özdemir (10), son yolculuğuna uğurlandı.

DHA Yaşam
Yozgat’ta servis minibüsü devrilmişti: Kazada ölen 2 öğrenci ile servis şoförü toprağa verildi
  • ABONE OL

Söğütlü köyü yolunda dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, Şeref Şahin yönetimindeki 66 ADT 198 plakalı öğrencileri taşıyan servis minibüsü, kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kazada servis şoförü Şeref Şahin ile Çiçekli Fatma Ali İçen İlkokulu'nda 2'nci sınıfa giden torunu Çınar Şahin ve okulun 4'üncü sınıf öğrencisi Zennure Özdemir hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı.

DEDE VE TORUN YAN YANA DEFNEDİLDİ

Kazada yaşamını yitiren aynı köylü 3 kişi için Çiçeklihüyüğü Köyü Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Namaza; Saraykent Kaymakamı Mete Öztürk, Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Köroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, ölenlerin yakınları, okul arkadaşları ve öğretmenleri katıldı. Cenazeler, kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi. Çınar Şahin ve dedesi Şeref Şahin'in cenazeleri, yan yana toprağa verildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#YOZGAT

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Yozgat'ta servis minibüsü devrilmişti: Kazada ölen 2 öğrenci ile servis şoförü toprağa verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA