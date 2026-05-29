Yozgat’ta tüm gece arandı: 3 yaşındaki minik Aybüke’den sevindiren haber geldi!

Çayıralan ilçesine bağlı Söbeçimen köyünde oturan İnce Ailesi, çocukları Aybüke İnce'den bir süre haber alamayınca evlerinin çevresinde arama yaptı. Ancak çocuğu bulamayan aile bunun üzerine kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine Alamettin Yaylası mevkisine Yozgat ve Kayseri'den takviye jandarma, polis, AFAD, orman işletme müdürlüğü ile gönüllülerden oluşan ekip sevk edildi.
SEVİNDİREN HABER GELDİ
Yozgat Valiliği'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "28 Mayıs 2026 Perşembe günü, akşam saatlerinde Çayıralan ilçemiz Söbeçimen köyü Alamettin Yaylası'nda kaybolan 3 yaşındaki yavrumuz, ekiplerimizin ve gönüllü vatandaşlarımızın gece boyunca sürdürdüğü arama çalışmaları neticesinde bugün sabah saat 06.00 civarında, kaybolduğu noktaya yaklaşık 2 kilometre mesafede sağ salim bulunmuştur. Yavrumuzun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlenmiş olup, ailesine ve tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.