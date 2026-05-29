Yozgat’ta tüm gece arandı: 3 yaşındaki minik Aybüke’den sevindiren haber geldi!

SEVİNDİREN HABER GELDİ

Yozgat Valiliği'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "28 Mayıs 2026 Perşembe günü, akşam saatlerinde Çayıralan ilçemiz Söbeçimen köyü Alamettin Yaylası'nda kaybolan 3 yaşındaki yavrumuz, ekiplerimizin ve gönüllü vatandaşlarımızın gece boyunca sürdürdüğü arama çalışmaları neticesinde bugün sabah saat 06.00 civarında, kaybolduğu noktaya yaklaşık 2 kilometre mesafede sağ salim bulunmuştur. Yavrumuzun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlenmiş olup, ailesine ve tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör