Yozgat’ta yarın okullar tatil mi? 14 Ocak 2026 Çarşamba Yozgat kar tatili için gözler valilikte!

14 OCAK YOZGAT HAVA DURUMU

Meteoroloji verilerine göre, Çarşamba günü Yozgat'ta termometreler gün içinde en yüksek -3°C ile -4°C civarında seyredecek. Gece ve sabahın ilk saatlerinde ise sıcaklığın -12°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Kar yağışı ihtimali düşük olsa da, aşırı düşük sıcaklıkların yollarda oluşturacağı şiddetli buzlanma, taşımalı eğitim ve okul servisleri için ciddi bir güvenlik riski oluşturuyor.