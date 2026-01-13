Haberler Yaşam Haberleri Yozgat'ta yarın okullar tatil mi? 14 Ocak 2026 Çarşamba Yozgat kar tatili için gözler valilikte!
Yozgat genelinde etkisini artıran dondurucu soğuklar ve gece saatlerinde beklenen buzlanma, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü okullar tatil mi sorusunu gündeme taşıdı. Şehirde hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derecelere kadar düşmesi beklendiğinden, ulaşım güvenliği için gözler Yozgat Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne çevrildi. Peki, Yozgat'ta yarın okullar tatil mi valilikten açıklama yapıldı mı?

Yozgat'ta dondurucu soğuklar ve kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, 14 Ocak Çarşamba günü için "kar tatili" sorusu şehrin ana gündem maddesi oldu. Şehir genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken; binlerce öğrenci, veli ve eğitimci Yozgat Valiliği'nin resmi internet sitesine ve sosyal medya hesaplarını kontrol ediyor. Peki, Yozgat'ta yarın okullar tatil mi valilikten açıklama yapıldı mı? İşte detaylar...

YOZGAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Yozgat genelinde termometrelerin hızla düşmesiyle birlikte, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağı şehrin en çok konuşulan konusu haline geldi. Yozgat'ta okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

14 OCAK YOZGAT HAVA DURUMU

Meteoroloji verilerine göre, Çarşamba günü Yozgat'ta termometreler gün içinde en yüksek -3°C ile -4°C civarında seyredecek. Gece ve sabahın ilk saatlerinde ise sıcaklığın -12°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Kar yağışı ihtimali düşük olsa da, aşırı düşük sıcaklıkların yollarda oluşturacağı şiddetli buzlanma, taşımalı eğitim ve okul servisleri için ciddi bir güvenlik riski oluşturuyor.

