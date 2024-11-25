YOZGAT’TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 26 Kasım Salı Yozgatt’ta okullar var mı? Valilik duyurdu!

İdari İzin:

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan:

· Hamileler,

· Engelli bireyler,

· Diyaliz hastaları,

· Kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen Okul öncesi eğitim kurumları ve Rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler;

26 Kasım 2024 Salı günü (1 gün) süreyle idari izinli sayılacaktır. Sağlık kurumlarında ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan (Jandarma, Emniyet , AFAD VB. ) kurumlardaki idari izin düzenlemesi ilgili kurum amirleri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacaktır.

Dikkat: Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle tüm vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmaması, çıkmak durumunda olanların ise gerekli tedbirleri alması önemle rica olunur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.