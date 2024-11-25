YOZGAT’TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 26 Kasım Salı Yozgatt’ta okullar var mı? Valilik duyurdu!

26 Kasım Salı günü, Yozgat'ta okulların açık olup olmayacağı sorusu, il genelinde yaşayanların merakla beklediği bir konu haline geldi. Yozgat Valiliği, hava durumu ve diğer etkenlere dayanarak, okulların durumuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Peki, 26 Kasım Salı Yozgatt'ta okullar tatil mi? İşte, Valilik son dakika açıkladı...
YOZGAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Yozgat Valiliği, kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle il genelinde yarın ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.
Yozgat valiliği resmi hesabından şu duyuruyu yayınladı;
BASIN DUYURUSU;
Yarın Sabah Erken Saatlerden İtibaren Beklenen Kuvvetli Kar Yağışı ve Buzlanma Nedeniyle Eğitime Ara Verilmesi ve İdari İzin Kararı
Tarih: 26 Kasım 2024 Salı Yer: İl Merkezi ve İlçeler
Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiğinden ve sokak aralarında devam eden buzlanma sebebiyle aşağıdaki tedbirler alınmıştır:
Eğitime Ara Verilmesi:
İlimiz merkez ve ilçelerindeki:
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları,
· Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri,
· Özel eğitim kursları,
. Kuran Kursları,
· Kamu kurumlarının kendi personellerine hizmet veren kreşler (özel eğitim kurumlarına ait kreşler ile belediyelere ait kreşler hariç)
26 Kasım 2024 Salı günü (1 gün) süreyle eğitime ara verilmiştir.
İdari İzin:
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan:
· Hamileler,
· Engelli bireyler,
· Diyaliz hastaları,
· Kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen Okul öncesi eğitim kurumları ve Rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler;
26 Kasım 2024 Salı günü (1 gün) süreyle idari izinli sayılacaktır. Sağlık kurumlarında ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan (Jandarma, Emniyet , AFAD VB. ) kurumlardaki idari izin düzenlemesi ilgili kurum amirleri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacaktır.
Dikkat: Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle tüm vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmaması, çıkmak durumunda olanların ise gerekli tedbirleri alması önemle rica olunur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.