YPG’nin enerji kaynak istismarına son verildi

Suriye Ordusu’nun Deyrizor’da petrol ve doğal gaz sahalarının kontrolünü yeniden sağlaması, yalnızca sahadaki askeri dengeler açısından değil, devletin doğal kaynaklar üzerindeki egemenlik hakkının yeniden tesisi bakımından da belirleyici bir gelişme oldu. YPG/SDG gelirinin yüzde 70’ini söz konusu bu enerji kaynaklarından sağlıyordu.

Suriye'nin enerji kaynaklarının bulunduğu Fırat'ın doğusunda yıllar boyunca yasa dışı üretim, kaçakçılık ve kayıt dışı gelirlerle beslenen YPG/SDG'nin merkezinde yer alan bu sahaların, kademeli biçimde devlet kurumlarına devredilmesiyle birlikte, enerji kaynakları yeniden hukuki ve kurumsal çerçeveye alındı. Geri alınan alanlar arasında ülkenin en büyük petrol sahası olan El-Ömer, doğudaki ikinci büyük saha El-Tenk ve ülkenin en önemli doğal gaz işleme tesisi Koniko bulunuyor. Bunlara ek olarak Cafra, El-Azbe, Tiyana, Ceydu, El-Malih ve El-Ezrak gibi orta ve küçük ölçekli sahalar da yeniden devlet denetimine geçti. 2011 öncesinde Suriye'nin doğusundaki enerji üretiminin omurgasını oluşturduğu ve ülkenin toplam petrol ile gaz üretimine kayda değer katkı sağlıyordu.

KONİKO DOĞAL GAZ TESİSİNDE KONTROL SAĞLANDI

Deyrizor'da Koniko doğal gaz tesisleri, elektrik üretimini besleyen ana altyapılardan biri olduğu ifade edilirken, bu tesislerin uzun süre gayrimeşru yönetimler altında kalması, ülke genelinde elektrik üretiminde istikrarsızlığa yol açıyordu. Tesislerin yeniden devlete devri, enerji güvenliğinin güçlendirilmesi ve elektrik üretim kapasitesinin kademeli olarak artırılması açısından kilit bir eşik olduğu belirtildi. Gelirler ise başta enerji ve elektrik olmak üzere ulaştırma ve sanayi gibi temel kamu sektörlerine yönlendirilecek.

FIRAT BARAJINDA KONTROL SAĞLANDI

Öte yandan, Suriye Enerji Bakanlığı, Suriye Arap Ordusu birliklerinin Fırat Barajı'nın kontrolünü ele geçirdiğini ve yıllarca YPG/SDG örgütünün elinde bulunan barajın yönetiminin ve tesislerinin işletmesinin nitelikli personel ve teknisyenlere devredildiğini duyurdu.

