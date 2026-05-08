Giriş Tarihi: 8.05.2026 19:09

YTB Başkanı Turus: “Avrupa’da bir diaspora kurulacaksa asıl grubumuz gençlik”

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) dünyanın dört bir yanından genç sivil toplum temsilcilerini ilk defa Ankara’da bir araya getirdi. YTB Başkanı Abdulhadi Turus SABAH’a özel yaptığı değerlendirmede, “Gençlerimize yönelik çalışmayı önceliyoruz. Yeni nesil diasporaya yönelik çalışmalar yapıyoruz” dedi. Turus ayrıca Müslümanlara yönelik baskıya de dikkat çekerek, “Müslümanlara karşı sistematik bir saldırı yapan sistem var. Bunun için yapılabilecek her şeyi mübah gören bir sistem var. Buna karşı yurt dışındaki Türk toplumumuzun her açıdan desteklenerek güçlendirilmesi yolunda çalışmalarımız sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

MEHMET FAHRİ ÖZKAN
YTB öncülüğünde dünyanın dört bir yanından genç sivil toplum temsilcileri ilk defa Ankara'da bir araya geldi. Toplantıda, diaspora vizyonu. Sivil toplum işbirliği ve gençliğe yönelik sunulan imkanlar masaya yatırıldı.

"GELECEK NESLİ İMAR EDECEK GENÇLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Yurtdışında bulunan 19 farklı STK genç temsilcisinin bir araya geldiği toplantının ardından açıklamalarda bulunan YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Türkiye'nin gençlere verdiği öneme dikkat çekerek, "3 gün boyunca genç temsilciler ile programlar yapacağız. Burada amacımız, gençlerimizin Türkiye'ye aidiyetini ilerletmek istiyoruz. Dünya artık gençliği farklı bir boyuta götürmeye çalışıyor. Biz gençlerimizin birçok konuda sanatta, siyasette, ekonomide öncü olmaları için çalışıyoruz biz bir diaspora kurumu olarak vatandaşlarımızın gelecek neslini imar edecek gençler için çalışıyoruz" dedi.

"ASIL GRUBUMUZ GENÇLİK"

Gençlerle istişarelerde bulunarak, birlikte proje üretmek istediklerini belirten Turus, gençler ve STK'ların Türkiye ile ülkeleri arasında köprü kurması için çalışacaklarını ifade etti. Turus, gençlere odaklandıklarını belirterek, "Bizim odaklandığımız en önemli grup gençlik. Avrupa'da diasporamız güçlenecekse asıl grubumuz gençlik. O yüzden gençlerimize öncelik veriyoruz" dedi.

"HER TÜRLÜ ZORLUĞA RAĞMEN BİRÇOK STK KURULDU"

Avrupa'ya ilk göç edenlerin büyük mücadeleler verdiğini ifade eden Turus, "Avrupa'ya ilk gidenler kültürünü, dilini, dinini korumak için çok çaba sarf etmişler. Biz YTB olarak, yurtdışındaki vatandaşlarımızın durumunu Türkiye'de de anlatmak durumundayız. Her türlü zorluğa rağmen, kültürünü, dinini, dillerini koruyan kişiler mücadele ederek birçok STK'nın kuruluşunu sağlamıştır" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYİ MÜBAH GÖREN BİR SİSTEM VAR"

Avrupa'da Müslümanlara yönelik yürütülen saldırılara da dikkat çeken Turus, "Müslümanlara karşı sistematik bir saldırı yapan sistem var. Bunun için yapılabilecek her şeyi mübah gören bir sistem var. Bu sisteme karşı bizde çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

