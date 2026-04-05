YTB’den gençlerin projelerine destek

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurtdışında yaşayan Türk toplumuna; kültür-sanat, aile-sosyal çalışmalar ve gençlik projelerini kapsayan destek programları başlattı.Kültür-Sanat Proje Destek Programı kapsamında sergi, atölye çalışmaları, sahne performansları, film ve belgesel projeleri ile dijital sanat çalışmaları gibi faaliyetlere destek verilecek. Program, sanatçılarının çalışmalarının görünürlüğünü artırmasının yanı sıra kültürel etkileşimi de güçlendirecek.Aile ve Sosyal Destek Proje Programı ile yurtdışındaki Türk ailelerinin karşılaştığı sosyal sorunlara çözüm üreten projelere destek sağlanacak. Program kapsamında STK'lar tarafından hazırlanan, aile yapısının güçlendirilmesi, çocuk ve gençlerin gelişimi, yaşlı ve engellilere yönelik çalışmalar ile bağımlılıkla mücadele gibi alanlardaki projeler desteklenecek.Genç Destek Programı ise yurtdışında yaşayan Türk gençlerinin sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetleri desteklenecek. Gençlerin girişimcilik, liderlik ve sosyal sorumluluk alanlarında geliştirdiği projelere destek verilerek farklı ülkelerde yaşayan Türk gençleri arasında işbirliği güçlendirilecek.

