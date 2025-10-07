Yük asansörü kırıldı, 2 kuzen 12’nci kattan düşerek can verdi

Ankara'da Mamak ilçesi Ege Mahallesi'nde 07.30 sıralarında bir şantiyede meydana gelen olayda, inşaat halindeki 15 katlı apartmanın 12. katındaki yük asansörü, bilinmeyen bir nedenden dolayı ortadan ikiye ayrıldı. İnşaatı devam eden apartmanın dış cephe sıvasını yapmak için kurulan asansörlü platformun üzerinde bulunan işçiler E.A. (36) ve N.A. (19) adlı 2 kuzen, 12. kattan aşağıya düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki işçinin de hayatını kaybettiğini belirledi. İki kuzenin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürülürken olayla ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi. Asansörün neden kırıldığının tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.