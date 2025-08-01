2025 Yılı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı: Ne Zaman ve Kimler Katılacak?

Her yıl gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan albaylar ile general ve amirallerin terfi, atama ve emeklilik işlemleri karara bağlanıyor. Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan şuraya; Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile Adalet, İçişleri, Dışişleri, Hazine ve Maliye, Millî Eğitim ve Millî Savunma bakanları, ayrıca Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları katılım sağlıyor. Peki, 2025 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ne zaman ve saat kaçta gerçekleştirilecek? İşte YAŞ üyeleri
2025 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı Ne Zaman Yapılacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ankara'da gerçekleştirilecek olan 2025 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, her yıl olduğu gibi ağustos ayında düzenlenecek. Toplantının tarihine ilişkin resmi açıklama henüz yapılmasa da, önceki yıllardaki takvime benzer şekilde, bu yıl da ayın ilk haftasında gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda, hafta sonuna denk gelen günler dikkate alındığında, YAŞ toplantısının 7 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 12.00'de başlaması bekleniyor.
YAŞ Üyeleri Kimlerden Oluşuyor?
Yüksek Askeri Şura (YAŞ), devletin üst düzey sivil ve askerî yöneticilerinin katılımıyla toplanıyor. Şura'nın üyeleri arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler yer alıyor.