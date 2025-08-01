2025 Yılı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı: Ne Zaman ve Kimler Katılacak?

Her yıl gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan albaylar ile general ve amirallerin terfi, atama ve emeklilik işlemleri karara bağlanıyor. Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan şuraya; Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile Adalet, İçişleri, Dışişleri, Hazine ve Maliye, Millî Eğitim ve Millî Savunma bakanları, ayrıca Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları katılım sağlıyor. Peki, 2025 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ne zaman ve saat kaçta gerçekleştirilecek? İşte YAŞ üyeleri