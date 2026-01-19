Yüksek kar vaadiyle milyonlarca lira toplamıştı! O kuyumcu tutuklandı

Olay 31 Aralık 2025'te Çanakkale Merkez Çarşı Caddesi'nde faaliyet gösteren Turan Kuyumculuk adlı iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre doktor bir çift para ve altınlarını emanet ettikleri Hasan T.'nin işyerine gelerek yeni yıl öncesi bir ev almak istediklerini söyleyerek paralarını geri istedi. Hasan T. kasasında nakit olmadığını söyleyerek birkaç gün beklemelerini istedi. Ancak söz verdiği tarihte parayı hazırlayamadı. Bu nedenle Doktor çift ile kuyumcu arasında tartışma çıktı.

DİĞERLERİ DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşanan tartışma kısa sürede caddeye taşınca kuyumcuya paralarını emanet eden diğer vatandaşlarda işyeri önünde toplanarak para ve altınlarını talep etti. Yaşanan gelişmeler nedeniyle bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, mağdurların şikayeti üzerine Hasan T. ve oğlu Muhammed T. gözaltına alındı.

SÖZ VERDİ AMA ORTADAN KAYBOLDU

Hasan T. ve oğlu Muhammed T. mağdurlara paralarını en kısa zamanda ödeyeceğini söyleyerek şikayetlerinden vazgeçmesini istedi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Hasan T. ise ertesi gün dükkanın kapısına kilit vurup kayıplara karıştı.

EMNİYET SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaşanan gelişmelerin ardından Çanakkale Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Hasan T. ve oğlunun 77 kişiden 62 milyon 757 bin tl topladığı belirlendi. Mağdur sayısının artması nedeniyle bugün sabah saatlerinde Hasan T. ve oğlu Muhammet T. gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadesinin ardından Adliye'ye sevk edilen Hasan T. nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilirken oğlu Muhammet T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.