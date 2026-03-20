Yüksek kazanç vaadiyle milyarlık vurgun

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, suç örgütü kurup yüksek kazanç vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik çalışmalarda sahte internet sitesi kurup yatırım danışmanlığı reklamlarıyla yüksek kazanç vadedip, vatandaşları sahte web sitelerine yönlendirerek vatandaşları dolandıran, IBAN ve kripto hesapları aracılığıyla yurt dışı hesaplara para transferi yapan 21 şüpheli şahıs tespit edildi.





Gaziantep merkezli İstanbul, Edirne, İzmir, Samsun, Eskişehir, Mersin ve Giresun'da tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 22 adet cep telefonu, 25 adet sim kart, 7 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet kripto soğuk cüzdan, 31 adet banka kartı ele geçirildi.

Şüphelilerin son iki yıla ait MASAK incelemesinde; 40 banka ve 12 kripto hesabında toplam 2 Milyar 322 Milyon 162 Bin 370 TL para hareketinin olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 14'ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirkem 7 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.