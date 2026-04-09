Yüksek mahkemelerde dosyaların görülme süreleri düştü: Temizleme oranı yüzde 108,1’e yükseldi

Adalet Bakanlığı'nın 2025 yılı istatistiklerine göre Yüksek Mahkemelerde dosyaların ortalama görülme süresinde düşüş gerçekleşti.

YÜKSEK MAHKEMELERDE DOSYALARIN ORTALAMA GÖRÜLME SÜRESİ AZALDI

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nün Resmi İstatistik Programı uyarınca yayımlanan Adalet İstatistikleri 2025 kitabı yayımlandı. Yargı alanında yürütülen çalışmaları mercek altına alan çalışmada Yüksek Mahkemeler ile ilgili verilerde dosyaların ortalama görülme süresi düştü. Bu kapsamda ortalama görülme sürelerinin bölge idare mahkemelerinde 2024'te 136 günden 2025'te 111 güne, bölge adliye hukuk mahkemelerinde 2024'te 373 günden 2025'te 371 güne, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında 2023'te 96 günden 2025'te 65 güne düştüğü görüldü. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına 2016'da yıl içinde açılan dosya sayısı 402 bin 671 iken 2025'te yüzde 61,1 oranında azalarak 156 bin 469'a düştü. Yargıtay Genel Kurulları ve dava dairelerine 2016'da yıl içinde açılan dosya sayıları 806 bin 488 iken, 2025'te yüzde 68,6 oranında azalarak 253 bin 571'e düştü.

İDARE MAHKEMELERİNDE TEMİZLEME ORANI YÜZDE 108,1'E YÜKSELDİ

İstatistiklerde bir diğer konu başlığı olan İdare Mahkemelerinde de temizleme oranı yükseldi. 2024'te yüzde 100 olan temizleme oranı, 2025'te yüzde 108,1'e oldu. 2025'te toplam gelen dosyaların yüzde 69,9'u karara bağlandı. Yabancılar ve uluslararası koruma mevzuatına ilişkin işler davalarına ait 2024'te yüzde 109,1 olan temizleme oranı, 2025'te yüzde 122,9'a yükseldi. Ortalama görülme süresi ise 2024'te 139 gün iken yüzde 18,7 oranında azalarak 2025'te 113 güne düştü. Afet işleri davalarında 2024'te yüzde 126,8 olan dosya temizleme oranı, 2025'te yüzde 160'a yükseldi. Buna göre yıl içinde açılan dosya sayısından daha fazla dosyanın karara çıkarıldığı anlaşılıyor.