Haberler Yaşam Haberleri Yüksek Yüksek Tepelere Hikayesi Nedir? Yüksek Yüksek Tepelere Türküsünün Hikayesi Gerçek Mi, Hangi Yöreye Ait ve Ne Zaman Yazıldı?
Giriş Tarihi: 28.12.2022 09:45 Son Güncelleme: 28.12.2022 09:45

Yüksek Yüksek Tepelere Hikayesi Nedir? Yüksek Yüksek Tepelere Türküsünün Hikayesi Gerçek Mi, Hangi Yöreye Ait ve Ne Zaman Yazıldı?

Yüksek yüksek tepelere hikayesi nedir sorusuna verilebilecek yanıt birçok türkülere ilgi duyan kişileri şaşkınlığa düşürebilecek şekildedir. Her türkünün bir hikayesi vardır ve yüksek yüksek tepelere hikayesi de insanları derinden etkileyen bir hikayedir. Kına gecelerinde gelini ağlatmak için söylenen yüksek yüksek tepelere hikayesi derin anlamlar taşıdığı için özellikle kişilerde bir hüzün yaratır.

Yüksek Yüksek Tepelere Hikayesi Nedir? Yüksek Yüksek Tepelere Türküsünün Hikayesi Gerçek Mi, Hangi Yöreye Ait ve Ne Zaman Yazıldı?

Yüksek yüksek tepelere hikayesi nedir konusu türkülerin geçmişini araştıranlar için farklı bir konu ortaya çıkarır. Ne zaman ortaya çıktığı neden söylendiği de bu bakımdan her zaman merak konusudur. Yüksek yüksek tepelere hikayesi hangi yöreye ait sorusuna Edirne yanıtı verilebilir. Bunun yanında yüksek yüksek tepelere türküsünün hikayesi gerçek mi, hangi yöreye ait ve ne zaman yazıldı sorularının tüm yanıtlarını paylaştık.

Yüksek Yüksek Tepelere Hikayesi Nedir?

Yüksek yüksek tepelere hikayesinin arkasında oldukça hüzünlü bir hikaye gizlidir. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde geçen bu hikayede Zeynep isimli bir genç kız ile onu görüp aşık olan Ali ismindeki bir gencin evliliğini anlatır. Etkileyici yönü çok fazla olan bu hikaye günümüzde hala Anadolu'nun dört bir yanında anlatılır ve söylenir. Özellikle kına gecelerinde gelini ağlatmak ve kına hüznünü yaratmak için söylenen popüler türküler arasında yer alır.

Yüksek Yüksek Tepelere Hikayesi

Eski dönemlerde köyün birinde Zeynep isminde güzel ve gencecik bir kız yaşarmış. 16 yaşına geldiğinde ise bir düğüne giden Zeynep'i düğüne gelen Ali ismindeki çocuk çok beğenir. Bu olay sonrasında Ali kendi köyüne gider ve hemen Zeynep'in köyüne ailesini göndererek kızı istetmiş. Ailesi de Zeynep'i Ali'ye vermiş. Düğün zamanı çok fazla uzatılmamış ve kısa sürede iki genç evlendirilmişler.

Zeynep'in gelin gittiği köy ile ailesinin yaşadığı köy arasında 3 günlük mesafe vardır. Bu nedenle de sık sık ailesini ziyarete gidemez. Tam 7 yıl boyunca ailesinden kimseyi görmeyen Zeynep evlerin çatısına çıkarak bu türküyü söylemeye başlamış. Bu özlem giderek içine dert olmuş ve sonrada dayanılmaz bir hale gelmiş. Kocasının da giderek Zeynep'e olan aşkı azalmaya başlamış. Bu nedenle de umursamamış ve sürekli horlamaya başlamış. Bu durum da Zeynep'in hastalanmasına neden olmuş.

Daha sonra Zeynep anne ve babasını köye çağırttırmış. Bu istekleri üzerine kocası Zeynep'in anne ve babasını köylerine çağırmak için giden Ali 6 gün sonra geri dönmüş. Annesi ile babasını gören Zeynep yine bu türküyü söylemiş. Annesi de kızına eşlik etmiş. Ancak bir süre ailesi ile özlemini gideren Zeynep hayata gözlerini yummuş. Ailesinin gelmesi ise artık çok geçtir.

Yüksek Yüksek Tepelere Türküsü Nerede Geçer?

Yüksek yüksek tepelere türküsü Edirne taraflarında geçer. Tekirdağ Malkara ilçesinde yaşayan güzel Zeynep'in ailesine olan hasretini anlatır. Hüzünlü bir hikayesi vardır ve özellikle kına gecelerinde kızın ellerine kına yakarken söylenir.

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Yüksek Yüksek Tepelere Hikayesi Nedir? Yüksek Yüksek Tepelere Türküsünün Hikayesi Gerçek Mi, Hangi Yöreye Ait ve Ne Zaman Yazıldı?
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