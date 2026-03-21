Haberler Yaşam Haberleri Yüksekova’da çığ paniği: Köy halkı faciadan döndü
Giriş Tarihi: 21.03.2026 23:01

Yüksekova’da çığ paniği: Köy halkı faciadan döndü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyünde yerleşim yerlerine yakın bir noktaya düşen çığ, korkuya neden oldu.

İHA
Yeşiltaş köyünde dağdan kopan dev kar kütlesi, yerleşim alanının hemen sınırında durdu. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, çok sayıda meyve ve ceviz ağacı zarar gördü, köy yolu ise ulaşıma kapandı.

Köy yolunun açılması için ekiplerin çalışma başlatması beklenirken, uzmanlar bölgedeki eğimli yamaçlarda taze kar tabakasının bulunması nedeniyle yeni çığ risklerine karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuyor.


Cahit Çakmakçı adlı vatandaş, her yıl aynı korkuyu yaşadıklarını belirterek, "Evlerimiz, hayvanlarımız ve bahçelerimiz büyük bir tehlike altında" dedi.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
