Yüksekova’da köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Yedinci sınıf öğrencisi Eslem Teker, evinden çıkarak çarşı merkezine gitmek ve okuma kitabı almak için yola koyuldu. Ancak Akalan Mezarlığı karşısında bulunan Yüksekova Bölge Trafik Merkezi'nin hemen aşağısındaki alanda, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Aniden saldıran köpeklerin arasında kalan Eslem Teker, ciddi şekilde yaralandı.

Çevredekilerin yardım çağrısıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Teker'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen küçük kız yaşamını yitirdi.