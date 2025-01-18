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Giriş Tarihi: 18.1.2025 15:30 Son Güncelleme: 18.1.2025 15:38

Yüksekova'da köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Eslem Teker, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MUSA DÜZENCİ MUSA DÜZENCİ
Yüksekova’da köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Yedinci sınıf öğrencisi Eslem Teker, evinden çıkarak çarşı merkezine gitmek ve okuma kitabı almak için yola koyuldu. Ancak Akalan Mezarlığı karşısında bulunan Yüksekova Bölge Trafik Merkezi'nin hemen aşağısındaki alanda, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Aniden saldıran köpeklerin arasında kalan Eslem Teker, ciddi şekilde yaralandı.

Çevredekilerin yardım çağrısıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Teker'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen küçük kız yaşamını yitirdi.

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Yüksekova'da köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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