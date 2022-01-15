Yüksekova’da korku dolu anlar! Yangında bir ev küle döndü: Yaralılar var

Yüksekova ilçesine bağlı Aksu köyünde Yusuf Akdoğan'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar Akdoğan ailesinin yardımına koşarken, Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne de haber verdiler.