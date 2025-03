Yüksekova’nın kızları Süper Lig’de

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde 8 yıl önce kurulan Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı, üst üste kazandığı 2. Lig ve 1. Lig şampiyonluklarının ardından, TFF Kadınlar 1. Lig'de Şampiyonluk Grubu'nu zirvede tamamlayan "Yüksekova'nın kızları", Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'ine yükseldi. Şampiyonluk kupasını, geçen Çarşamba Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da katıldığı törenle alan "Yüksekova'nın kızları", bu başarılarıyla hem bölgedeki kadın futbolunun gelişimine öncülük etti, hem de kadınlara ilham kaynağı oldu.SABAH'a konuşan kulüp yönetici Gülistan Duman, "Bu takım bir aile oldu. Her antrenman, her zorluk, her kayıptan sonra yeniden ayağa kalkabilmemiz, bu birlikteliğin ve inancın ürünüdür. Bu yolculuk, sadece futbol oynamaktan çok daha fazlasıydı. Birçok engeli birlikte aştık. Bu şampiyonluk, sadece fiziksel bir zafer değil, duygusal olarak da çok kıymetli. Bu zafer aslında bir başlangıç. Şimdi daha güçlü bir şekilde, daha büyük hedefler için yola çıkıyoruz" dedi.Futbolculardan Fatma Ersan, "Teknik ekibimiz, yönetimimiz ve taraftarlarımızla bir arada, bu hedefe ulaşmak için hiç durmadan savaştık. Bazen işler zor gitti, bazen kaybettik, ama hiçbir zaman pes etmedik. Her kayıptan sonra birbirimize daha sıkı sarıldık ve her düşüşten sonra daha da güçlenerek ayağa kalktık. Belki de asıl güç, zor zamanlarda birbirimize duyduğumuz güven ve sevdaydı. Bu başarı, birlikte mücadele etmenin ve birtakım olarak inanmanın bir sonucu. Bir hayali gerçeğe dönüştürdük ve daha fazlasını başarabileceğimizi biliyoruz" dedi. Futbolculardan Ayten Kılıçoğlu ise, "Bazen zor zamanlar geçirdik ama her seferinde birbirimize sahip çıkarak, birbirimize güvenerek ilerledik. Bunu başarmamızda en büyük pay, taraftarlarımız, onların desteği, inancıdır. Sahada ter dökerken, onların da kalbi bizimleydi. Yönetimin ve teknik ekibin stratejik desteğinin de büyük payı var. Birlikte güçlüyüz, birlikte başardık ve daha nice başarılara imza atacağız" diye konuştu.