‘yüksekten düşüp öldü’ denilmişti... Eyüp Can’ın annesinden şok iddia: Öldürülüp pasaja taşındı

Mersin'in Anamur ilçesinde 29 Temmuz 2025'te "Yüksekten düşüp öldü" denilen 12 yaşındaki Eyüp Can Güner, iddiaya göre dönerci ustası Necmettin Ulaş (24) tarafından kovalandıktan sonra Osman Sinanoğlu Pasajı'nın zemin katında ölü bulundu. Otopside kafa travması, kemik kırıkları, kesi ve iç organ yaralanmaları tespit edilirken, Necmettin Ulaş, 'ihmali davranış sonucu ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklanarak hakkında dava açıldı. Yargılamayı sürdüren mahkeme; Eyüp'ün müdahale olmaksızın bulunduğu alana düşüp düşemeyeceğinin belirlenmesi için dosyanın uzman bilirkişi kurulunca yeniden incelenmesine karar verdi.

'ÇOCUĞUMU KESMİŞLER'

Eyüp Can Güner'in annesi Güllü Çay, dosyadaki yeni bilirkişi incelemesi kararı üzerine çarpıcı iddialarda bulundu. Çay, "Oğlum ilk Adli Tıp'a gittiğinde vücudunda kesici-delici alet yaralanması olduğuna dair rapor verildi. Ancak üçüncü ihtisas raporu olay yeri inceleme tutanağına göre hazırlanmış ve yüksekten düşmeye bağlanmış. Benim oğlum düşmedi. Bu çocuğu öldürdüler, 5 ayrı bıçak darbesi vardı. Olay yerinde düşmeye ilişkin hiçbir delil bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Acılı anne, "Çocuğumun boyu 155 santimetreydi. Düştüğü iddia edilen duvarın yüksekliği ise 90 santimetre. Duvarın üzerinde saksılar var ve hiçbiri yerinden bile oynamamıştı. Eğer oradan düşmüş Eyüp Can'ın olaydan sonra üzerinden çıkan kıyafetler. olsaydı mutlaka bir iz olurdu" dedi.