Yün Kazak Nasıl Ütülenir? Yün Kazaktaki Kırışıklık Nasıl Giderilir, Kaç Derecede ve Hangi Ayarda Ütülenir?

Yün kazak nasıl ütülenir bilmiyorsanız, yünlerinizi kırışıksız bir şekilde giymek istiyorsanız lütfen içeriğimize göz gezdirin. Çünkü, yün kazak ütülenir mi sorusuna dair birçok ayrıntının yanı sıra yün kazak kaç derecede ütülenir, sünen yün kazak nasıl düzeltilir gibi ev işleri konusunda önemli bilgilere ve püf noktalara bu yazımızda değindik.

Yün Kazak Ütülenir Mi?

Halk arasında yün kazaklar ütülenmez olarak bilinen şey aslında çok da doğru sayılmaz. Yün kazaklarınızı püf noktalarına uyarak, yıpratmadan ütülediğiniz taktirde kıyafetinizi bozmadan, sündürmeden kırışıklıklarından arındırabilirsiniz.

Yün Kazak Nasıl, Kaç Derecede Ütülenir?

Yün kazaklar yanlış ütülendiği zaman formlarını ve kumaş kalitesini kaybedip, sünmektedir. Hal böyle olunca çoğu kimse, yün kazaklarını ütülemekten kaçınmaktadır. Halbuki, yün kazakları zarar vermeden ütü yapmak, kırışıksız kullanmak mümkün. Yün kazakların nasıl ütülenmesi gerektiğine dair tüm püf noktaları şöyle sıralayabiliriz;

• Öncelikle ütülenecek olan yün kazak mutlaka ters çevrilmelidir.

• Kullanılan ütü muhakkak buharlı ütü olmalıdır.

• Ütü masası yardımı ile ütü yapılmalıdır.

• Kazağın üzerine hafif nemli bir bez konmalı, ütüyle direkt temas ettirilmemelidir.

• Ütü 150 dereceden daha yükseğe ayarlanmamalıdır.

• Ütülerken nemli bez olmalı ve ütü kesinlikle çok bastırılmamalıdır.

• Ütüleme işlemi bitince, kazak soğuyana kadar masadan kaldırılmamalıdır.

Sünen Yün Kazak Nasıl Düzeltilir?

Yün kazaklar bazen yanlış ütüleme, yüksek ısıda yıkama gibi bir takım nedenlerden dolayı formunu kaybedip, sünebilirler. Sevilerek giyilen bir kazağın bu duruma gelmesi, çoğu kişinin canını sıkan bir durumdur. Bollaşan ve sünen yün kazaklara tekrardan form kazandırmanın en bilinen ve işe yarayan yöntemi şudur;

Kazak ilk önce ılık suyla dolu bir kovada yarım saat kadar bekletilir, ardından başka bir kovaya 1 su bardağı sirke konup kova suyla doldurulmalı ve kazak bu suda 5 dakika kadar bekledikten sonra düz bir zeminde havlu üzerine konarak (kesinlikle asılmamalı) kurumaya bırakılmalıdır.