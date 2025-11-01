Haberler Yaşam Haberleri Yunan adalarına kaçmaya çalışan 8 FETÖ’cü asker Bodrum’da yakalandı
Giriş Tarihi: 1.11.2025 19:23

Yunan adalarına kaçmaya çalışan 8 FETÖ’cü asker Bodrum’da yakalandı

Bodrum’da FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 2'si albay, 4'ü üsteğmen, 2'si astsubay olmak üzere 8 şüpheli ile 1 organizatör, bot ile Yunan adalarına geçmeye çalışırken yakalandı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Yunan adalarına kaçmaya çalışan 8 FETÖ’cü asker Bodrum’da yakalandı

Bodrum'da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 31 Ekim saat 15.00 sıralarında Yalıkavak açıklarında şüpheli bir lastik bot tespit etti. Türk kara sularını terk etmeye çalışan bot, ekiplerce durduruldu. Botta bulunan 9 kişi, gözaltına alındı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan incelemede; 8 şüphelinin FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 2'sinin albay, 4'ünün üsteğmen, 2'sinin astsubay, 1 kişinin ise organizatör olduğu belirlendi. Şüphelilerin Aydın'ın Didim ilçesinden Yunan adalarına geçmek üzere denize açıldıkları tespit edildi. Ayrıca 8 şüphelinin, FETÖ/PDY üyeliği suçundan yargılandıkları ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yunan adalarına kaçmaya çalışan 8 FETÖ’cü asker Bodrum’da yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz