Yunan sınırından kaçmaya çalışan PKK’lı kıskıvrak yakalandı

Hakkında PKK terör örgütüne üye olmak suçundan dava açılan ve yargılanmasına devam edilen S.D., Edirne'de Yunanistan sınırında yakalandı. İki ülke sınırı belirleyen Meriç Nehri kıyısı askeri yasak bölgede yakalanan S.D.'nin sorgusu sürüyor.

MERİÇ NEHRİNDEN BOTLA KAÇMAYA ÇALIŞIYORDU

Jandarma ekiplerinin devriye attığı sırada yakaladığı S.D.'nin 1.derece askeri yasak bölgeden botla Yunanistan tarafına geçmeye çalıştığı belirtildi. Son anda yakalan S.D'nin hakkında PKK terör örgütüne üye olmak suçundan devam eden yargılanmasından dolayı ülkeden kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Edirne'de Yunanistan sınırında, PKK ve FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan yakalanan şüphelilerin sayılarında artış olduğu ifade edildi.