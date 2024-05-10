33 kaçak göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli jandarma ekipleri Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarında denetimleri artırdı. Yunanistan sınırında Edirne'nin İpsala ve Meriç ilçelerinde denetim yapan ekipler aralarında, Suriye, Pakistan ve Irak uyruklu 21 kaçak göçmeni yakaladı. Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de hudut bölgesinde devriye gezdiği sırada 12 kaçak göçmeni sınırı geçmek üzereyken yakaladı.

Edirne ve Kırklareli'nde yakalanan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere göç idare müdürlüklerine teslim edildiler. Ekipler göçmenlerin kaçışlarını yardım eden organizatörleri yakalamak için bölgede çalışma başlattı.