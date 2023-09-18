Yunan Yemekleri İsimleri - Geleneksel ve Meşhur Yunan Mutfağı Yemekleri Nelerdir?

Bir çok farklı mutfaktan esinlendiği gibi Türk mutfağından da esinlenen Yunan mutfağı yemeklerinin hazırlanışı ve tatlarının benzer olmasının yanı sıra Yunan yemekleri isimleri de ülkemizin yemek isimlerine benzemektedir. Deniz mahsullerinden yeşilliklere çeşitli meyvelerden sebzelere kadar pek çok farklı ürün Yunan mutfağında kullanılmaktadır. Özellikle zeytinyağlı ve meze çeşitleriyle meşhur olsa da et yemekleri ve tatlılarıyla da adından söz ettirmektedir. Yunan mutfağının yemek skalası bu kadar geniş olsa da geleneksel ve meşhur Yunan mutfağı yemekleri size rehber olacaktır.

Yunan Yemekleri İsimleri

Dünya mutfakları arasında kendini ispatlamış olan Yunan mutfağı için Balkan ve Akdeniz mutfaklarının sentezlenmiş hali denilebilir. Yunan yemekleri, geçmişten günümüze kadar doğu ve batı medeniyetlerinden etkilenerek son halini almıştır. İran'dan, pirinç, fındık, bal ve susam, Romalılardan makarna, soslar, Osmanlı'dan kimyon, yeni bahar, karanfil, Türk kahvesi, Amerika'nın keşfi ile de patates, domates Yunanlıların mutfak kültürüne girmiştir. Mevsiminde doğal meyve ve sebzeler Yunan mutfağının olmazsa olmazlarındandır.

Bunun yanı sıra zeytinyağlı mezeleri ile oldukça tanınmış olmakla beraber bunun sebebi zeytin üreticiliğinde dünya sıralamasında başarıları çekmesindendir. Balık ve diğer deniz ürünleri de ülkenin etrafının denizle kaplı olmasından dolayı Yunan mutfak kültürünün önemli bir parçasıdır. Besin skalası bu kadar geniş bir mutfak içinde yemek çeşitleri oldukça fazladır. İşte Yunan yemekleri isimleri:

Yunan Ev Yemekleri

Yunan mutfağında bulunan pek çok yemeğe Türk mutfağında olduğu için oldukça aşinayız. Çoğu yemek bire bir aynı olmasa da ufak tefek değişikliklerle hazırlanmaktadır.

• Musakas (Musakka)

• Gemista (Dolma)

• Gyros (Yunan Döneri)

• Suvlaki (Çöp Şiş)

• Keftedes/ Keftedakia (Köfte)

• Horiatiki (Yunan Salatası)

• Pastiçiyo (Fırında Beşamelli Makarna)

• Papucakia (Patlıcan Dolması)

• Stifado (Yahni)

• Deniz ürünleri

• Dolmadakia (Sarma)

• Kolokithokeftedes (Kabak Köftesi)

• Feta Saganaki (Unlu Ballı Beyaz Peynir)

• Kefalotiri Saganaki (Kızartılmış Peynir)

• Tirokroketes (Kızartılmış Top Peynir)

• Taramosalata (Tarama)

• Caciki (Cacık)

Yunan Börekleri

Yunanistan'da, kahvaltı yerine gece geç saatlerde Yunan börekleri tüketilmektedir. Börekler genellikle ülkemizde olduğu gibi peynir, kıyma, ıspanak ile hazırlanır. Bazı böreklerin tatlı versiyonları da mevcuttur.

• Bugaça (Börek)

• Tiropita & spanakopita (Peynirli ve Ispanaklı Börek)

Yunan Tatlıları

Yunan tatlıları, genellikle Türk mutfağı esintileri taşımaktadır.

• Amigdalota (Bademli Kurabiye)

• Loukoumades (Lokma)

• Revani

• Simigdalenios Halvas (İrmik Helvası)

• Baklavas (Baklava)

• Galaktobureko (Şerbetli Sütlü Börek)

• Glika Tou Koutaliou (Kaşık Tatlısı)

• Trigona Panoramatos ( Şerbetli Külah Tatlısı)

Yunan İçecekleri

• Frappe (Soğuk Buzlu Nescafe)

• Ellinikos (Yunan Kahvesi)

• Reçina (Beyaz Yunan Şarabı)

• Çipuro ve Uzo (Yunan Rakı Türleri)

Geleneksel ve Meşhur Yunan Mutfağı Yemekleri

Yunan yemekleri, dünyanın en iyilerinin arasında olmasının yanı sıra Türk yemekleriyle de pek çok benzerliği vardır. Zeytinyağlılar, balık çeşitleri ve meze çeşitlerini denemek için dünyanın pek çok farklı yerinden ziyaretçiler gelmektedir. Zeytinyağlı ve meze çeşitlerinin yanı sıra geleneksel Yunan yemekleri yapılırken çoğu yemeğin içine et girdiği görülür. Aşağıdaki listede geleneksel Yunan yemeklerini bulabilirsiniz.

• Horta Vrasta (Haşlanmış Yapraklı Yeşillikler)

• Avgolemono (Tavuk Çorbası)

• Tzatziki (Kremalı Salatalık ve Yoğurt Sosu)

• Fırında Makarna

• Galaktoboureko (Muhallebili Yufka Turtası)

• Fassolatha (Fasulye Çorbası)

• Spanakopita (Ispanaklı Turta)

• Youvetsi (Orzolu Dana Yahni)

• Dolmathakia (Sarma)

• Taramosalata (Sazan Karacası)

• Musakka

• Baklava

• Kavala Kurabiyesi

• Kalamar Dolması

• Midyeli pilav

• Gouna (Kurutulmuş Uskumru)

• Egklouvi