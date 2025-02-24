Yunanistan sınır kapısında 34.5 kilo uyuşturucu yakalandı

Edirne Gümrük Muhafaza, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen Sırbistan plakalı aracı durdurdu.







Ekipler araçta 5 LPG tüpü olduğunu fark etti. Sürücünün de şüpheli hareketleri üzerine araç x-ray taramasına alındı. Aramalara detektör köpek Aires'te katıldı.





DEDEKTÖR KÖPEK UYUŞTURUCUYU KOKLADI

Sırbistan plakalı ticari araç x-ray taramasında LPG tanklarında tek tek yapılan aramalarda, toz halinde garip görüntülere rastlandı. Detektör köpek Aires'te tüplere tepki vermesi üzerine LPG tankları balyoz ile kırıldı.







Kırılan yakıt tankları içinden 34 kilo 502 gram uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucuya imha edilmek üzere el konuldu.







Gözaltına alınan Sırbistan uyruklu şüpheli ise işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından, 'uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapmak suçundan' tutuklanarak cezaevine kondu.