Yunanistan sınırında yakalanan 7 FETÖ’cü tutuklandı

Edirne'de, FETÖ terör örgütü üyelerinin yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçma girişimleri sürüyor. Haklarında kesinleşmiş cezası bulunan örgüt üyelerinin kaçışlarına ise güvenlik güçleri izin vermiyor. Jandarma ekipleri son yaptığı operasyonda 7 FETÖ üyesini Yunanistan sınırında son anda yakaladı. İlk yakalama İpsala ilçesinde gerçekleşti. Ekipler İstanbul'dan yola çıkan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. ve A.Ç.'nin yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçacağı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, Yunanistan sınırına yaklaşan aracı askeri yasak bölgede durdurdu. Araçta yakalanan 2 kişinin yapılan kimlik kontrolünden iddiaya görea haklarında FETÖ üyesi olmak suçundan aranan A.K. ve A.Ç., olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgusu için jandarma karakoluna götürüldü.

MERİÇ İLÇESİNDE 5 FETÖ'CÜ YAKALANDI

Jandarma ekipleri takibe aldığı diğer otomobili ise Meriç ilçesinde durdurdu. Ekipler plakası belirlenen diğer otomobilde ise 5 FETÖ üyesi ailenin Yunanistan'a kaçacağı istihbaratını aldı. Takibe alınan araç Meriç ilçesinde Yunanistan'a sınırının sıfır noktasında durduruldu. Araçtan indirilen İ.D., E.D., A.D., E.D. ve F.D.'nin FETÖ üyesi olmaktan suçundan yargılandıklarını ve haklarında yakalama kararının olduğu iddia edildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin ailecek Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları ifade edildi. Meriç ve İpsala'da yakalanan 7 şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından, FETÖ terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanarak cezaevine kondu.