Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3 terörist yakalandı

Edirne'de güvenlik güçleri terör örgütü üyelerinin yasadışı yollardan yurtdışına kaçışlarına izin vermiyor. Ekipler son yaptığı denetimlerde Yunanistan'a sınır 1. derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 şüpheli yakaladı.

Yakalanan şüphelilerin yapılan kimlik kontrolünde, S.T. S.B. İsimli şahısların FETÖ terör örgütü üyesi olduğu anlaşıldı. Ekipler yakalan diğer şüpheli V.S.'nin ise PKK terör örgütü üyesi olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüpheliler karakoldaki işlemlerinin ardınadan soruları için geniş güvenlik önlemlerin altında adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına S.T. ve S.B. FETÖ terör örgütü, diğer şüpheli V.S., de PKK terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanarak cezaevine kondu.