Yunus Emre Enstitüsü’nde yolsuzluk operasyonu: 8 tutuklama, 11 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'ini tutukladı.

ESKİ BAŞKAN ŞEREF ATEŞ YURT DIŞINDA

Operasyonda Yunus Emre Enstitüsü eski başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş'in evine baskın yapıldı ancak Ateş'in yurt dışında olduğu tespit edildi. Yakınları, Ateş'in Almanya'da tedavi gördüğünü iddia ederken, bazı kaynaklar onun yurt dışına kaçmış olabileceğini öne sürdü.

TABELA ŞİRKETLERDEN SAHTE FATURALAR

Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Yunus Emre Vakfı'nın tabela şirketler aracılığıyla düzenlenen sahte faturalarla zarara uğratıldığı belirlendi. Soruşturmada eski yöneticiler Ş.A., M.D., M.Ç., S.Y., İ.K., F.G.E., S.İ. ve F.Y. ile şirket sahipleri A.F., E.E., E.T.E., F.K., H.K., M.K. ve Y.E. şüpheli olarak yer aldı.

TUTUKLANAN İSİMLER

Gözaltına alınan şüphelilerden M.D., M.Ç., S.Y., E.E., E.T.E., F.K., H.K. ve M.K., "Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından tutuklandı. Şüphelilerden İ.K., F.G.E. ve S.İ. hakkında daha önce verilen yurt dışına çıkış yasağı kararı nedeniyle ek bir tedbir uygulanmadı.

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK VE ZİMMET SUÇLAMASI

Şüpheliler, "Zimmet, Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma, Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Sahtecilik, Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlamalarıyla yargılanacak. Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda belge ve dijital materyale el konuldu.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLİYOR

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları devam eden şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın genişletileceği öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcılığı, sürecin tüm yönleriyle titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.