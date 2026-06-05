Yurdun 5. katından düşen üniversiteli Zehra öldü

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Zehra Kaçar kaldığı yurdun 5. katından düşerek hayatını kaybetti. Genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Olay dün sabah Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi'nde bulunan Safahat Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Zehra Kaçar (22) kaldığı yurdun 5. katından aşağıya düştü. Genç kızın düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler Zehra Kaçar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölüm haberini alan üniversite hocaları, arkadaşları ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Zehra Kaçar'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti. Zehra Kaçar'ın İzmir'de bulunan yakınları yaşanan üzücü olayın ardından Burdur'a geldi. Üniversite tarafından yayımlanan taziye mesajında, genç öğrencinin vefatının büyük üzüntü yarattığı belirtilerek ailesi, yakınları ve üniversite camiasına başsağlığı dilekleri iletildi.

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