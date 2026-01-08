Yurdun doğusu buz tuttu

Dondurucu soğuk, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki etkisini sürdürüyor. Önceki gece Ardahan'ın Göle ilçesi eksi 27.4 dereceyle en soğuk yer olurken, Erzurum Karaçoban ilçesi gece eksi 25.7'yi, Kars Harakni Havalimanı eksi 20.8 dereceyi gördü. Soğuk hava nedeniyle evlerin, işyerlerinin ve araçların camları buzla kaplanırken, cadde ve sokaklar adeta buz pistine döndü. Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek isteyen vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Meteoroloji, bölgede çığ uyarısında bulundu.

NAZİK GÖLÜ'NDE TEKNELER DONUP KALDI

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar, Nazik Gölü'nün yüzeyinin kısmen donmasına neden oldu. Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyleri sınırları içerisinde yer alan ve yaklaşık 40 kilometrekarelik alana sahip olan Nazik Gölü, şiddetli soğukların etkisiyle buz tutmaya başladı. Göl kenarında bulunan balıkçı tekneleri, donan göl yüzeyi içerisinde kalarak adeta kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı. Soğuk havanın sürmesi durumunda gölün tamamen donabileceği beklenirken, geçimlerini balıkçılıkla sağlayan köy sakinleri ise göl tamamen donmadan önce son avlarını gerçekleştirmek için yoğun çaba harcıyor.

KUŞ, KONDUĞU YERDE DONDU

Kar ve soğuk nedeniyle yiyecek bulmakta ve ısınmakta zorluk çeken yaban hayvanları da hayatta kalma mücadelesi veriyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Şemdinli yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda yakıt pompasının yanındaki çöp kutusuna konan bir kuş, konduğu yerde ve gözleri açık halde dondu. Dün sabah saatlerinde aracına yakıt almak için istasyona geldiğinde kuşu donmuş halde bulan Abdullah Özer, "Belki yaşıyordur diye müdahale etmek istedim ancak adeta taşa dönmüştü. Kuşların bile donarak can verdiği bu soğuklarda insanın dışarıda dayanması çok zor. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.

YABAN KEÇİLERİ TUZ İÇİN YOLA İNDİ

Tunceli'de kar yağışının durmasıyla koruma altındaki yaban keçileri, karla mücadele kapsamında karayoluna dökülen tuz için yola indi. Yetkililer, yaban keçilerine zarar verilmemesi konusunda vatandaşları uyarırken keçilerin o anları bazı vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.

NESLİ TEHLİKE ALTINDAKİ SU SAMURU GÖRÜLDÜ

Muş'ta merkeze bağlı Karaköprü köyü yakınlarında, Muş ovasından geçen Karasu Nehri'nde nesli tükenmekte olan su samuru görüldü. Buzun üstüne çıkararak bir süre çevreyi izleyen su samuru, daha sonra suya girerek gözden kayboldu.

