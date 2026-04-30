‘Yüreğimizdeki acıyı soğut bakanım’

Adana'da 9 yıl önce silahlı saldırı sonucu iki arkadaşıyla birlikte hayatını kaybeden ve dosyası faili meçhul kalan üniversiteli Refik Bingül'ün (19) ailesi, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e seslenerek, "Bakanımız acımızı soğut. Oğlumun ve arkadaşlarının katillerini bulun" dedi.

26 Ocak 2017'de Yüreğir İlçesi Alihocalı Mahallesi Mezarlığı'nda ekipler biri aracın içinde, biri kapının yanında biri de 10 metre uzaklıkta 3 erkek cesedi buldu. Kalaşnikof ve tabancalarla öldürülen kişilerin Eser Binen (36), Ufuk Altun (37) ile Çukurova üniversitesi işletme bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Refik Bingül olduğu belirlendi. Çalışmalar sonuçsuz kaldı, dosya faili meçhul olarak rafa kaldırıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul ve kayıp dosyalarının yeniden incelemeye alınacağı açıklaması Bingül ailesini umutlandırdı. Anne Selvihan Bingül (48), "Faili meçhul dosyaların tekrar açılacağını duyunca umutlandık. Gülistan Doku cinayetinin aydınlatılmasının ardından bakanımıza güveniyorum. Oğlumun koluma yaptırdığım resmiyle hayata tutunmaya çalışıyorum. Yavrumu kim hayattan koparttığını öğrenmek istiyorum" dedi. Baba Mahmut Bingül (58) ise, "Refik, arkadaşlarıyla beraber bir araç almıştı. Kutlama yaparak eğlenmişler. Daha sonra gece mezarlığa gitmişler. Arkadaşının annesinin mezarını ziyaret etmişler. Oradan dönüşte öldürüldüler. Failleri bulunamadı. Bakanımız dosyaları yeniden açıyor, kendisine güveniyoruz" diye konuştu.