Yüreğir’de acı olay: Sulama kanalına düşen 25 yaşındaki Yusuf can verdi

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'nde meydana geldi. Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalı kıyısına gelen Yusuf Ayık ve arkadaşı bir süre burada oturup, sohbet etti. Daha sonra dengesini kaybettiği öne sürülen Ayık, sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan Ayık, suda sürüklenmeye başladı. Yüzme bilmediği iddia edilen Ayık, bir süre sonra suda kayboldu.

5 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Savcılık talimatıyla kanala verilen su kesildi. Ekiplerin kıyı boyunca yaptığı aramada Ayık'a ulaşılamadı. Gece karanlığı ve güçlü akıntı nedeniyle su altı arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Polis, günün ilk ışıklarıyla arama çalışmalarına tekrar başladı. Sualtı polisleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu Yusuf Ayık, suya düştüğü noktanın yaklaşık 5 kilometre ilerisinde Yüreğir ilçesine bağlı Köklü Mahallesi civarında bulundu. Ayık'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.