Yüreğir’de kapatılmayan derenin pis kokuları vatandaşı isyan ettirdi

Adana'nın Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, CHP'li büyükşehir belediyesi tarafından kapatılmayan atık su deresinin çevreye yaydığı pis kokular nedeniyle isyanda. Mahallenin ortasından geçen atık su deresi, üzeri kapatılmadığı ve önlem alınmadığı için çevre kirliliğine neden oluyor.

Pis koku nedeniyle sağlıklarının tehlikede olduğunu ifade eden Mehmet Zeki Baran, "Büyükşehir belediyesine derenin kapatılması ve önlem almaları için başvuruda bulunduk ama bizimle hiç ilgilenmediler. Pis koku yüzünden çocuklarımız ve bizler sağlığımızdan olacağız. Ayrıca sineklerin üremesine neden oluyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

O KOLTUKTA OTURMASINLAR

Pazarcıların ve hayvan besicilerin de dereye atıklar attığını kaydeden Orhan Yeşil ise, "Mahallemizi çöp yuvasına döndü. Hepimiz şikayetçiyiz ama sonuç alamıyoruz. Gerek büyükşehir gerekse Yüreğir belediye başkanları gelip burayı görmesini istiyoruz. Kendileri burada yaşarlar mı? Eğer sorunumuzu çözmüyorlarsa o koltukta niye oturuyorlar" ifadelerini kullandı.