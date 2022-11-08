Haberler Yaşam Haberleri Yürek Çıkmazı oyuncuları kim, konusu ne? TRT 1 Yürek Çıkmazı uyarlama mı, nerede çekiliyor?
Giriş Tarihi: 8.11.2022 16:58

Yürek Çıkmazı oyuncuları kim, konusu ne? TRT 1 Yürek Çıkmazı uyarlama mı, nerede çekiliyor?

Yürek Çıkmazı 2. bölümü ile ekranlara geliyor. Yürek Çıkmazı oyuncuları ve konusu ile seyircilerin beğenisini toplarken, ikinci bölümde daha iyi bir reyting başarısı istiyor. Yürek Çıkmazı sokağı nerede, Yürek Çıkmazı nerede çekiliyor sorusu, dizinin İstanbul’un tarihi sokaklarında geçmesi ve Anadolu’ya ışık tutmasıyla alakalı. Peki, Yürek Çıkmazı uyarlama mı, hangi kitaptan? Yürek Çıkmazı konusu gerçek mi? İşte Yürek Çıkmazı oyuncuları ve detaylar…

Yürek Çıkmazı oyuncuları kim, konusu ne? TRT 1 Yürek Çıkmazı uyarlama mı, nerede çekiliyor?

Yürek Çıkmazı Sokağı, TRT 1 ekranlarında Yürek Çıkmazı dizisinin başlamasıyla birlikte gündem oldu. Dizi ikinci bölümüyle ekranlara gelecekken, dizinin takipçileri, "Yürek Çıkmazı nerede çekiliyor, hangi ilde?" sorusuna yanıt arıyor. Yürek Çıkmazı oyuncuları ve konusu ile bir süre daha salı günlerinin aranan gündem konusu olacak. İşte detaylar...

YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLADI

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve İrem Helvacıoğlu, Alp Navruz, Mesut Akusta ve Ayça Bingöl gibi isimleri buluşturan Yürek Çıkmazı dizisi, 1 Kasım Salı akşamı saat 20.00'da ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

YÜREK ÇIKMAZI KONUSU

Atike Hınçlıer'in Yürek Çıkmazı romanından uyarlanan dizi için TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, "Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak" ifadelerini kullandı.

Dramatik hikayesi ile dikkat çeken Yürek Çıkmazı dizisi, kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyor.

YÜREK ÇIKMAZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yayınlanan fragmanlara bakıldığında Yürek Çıkmazı dizisi, İstanbul'un Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde çekiliyor.

Tanıtım fragmanında Derbent Köyü'nün ismi geçerken, Konya'nın Derbent ilçesinde geçtiği de öğreniliyor.

YÜREK ÇIKMAZI SOKAĞI NEREDE?

Dizinin adını aldığı Yürek Çıkmazı Sokağı, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunmaktadır. Hacı Hüsrev Caddesi'nin çıkmaz sokaklarındandır.

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCU KADROSU

Senaryosunu Ayla Hacıoğulları ile Vilmer Özçınar'ın kaleme aldığı Yürek Çıkmazı dizisinin kadrosunda;

Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Mesut Akusta, Bihter Dinçel, Dilara Aksüyek, Cemal Toktaş, İlayda Ildır, Erhan Alpay, Aydan Şener, Ertuğrul Postoğlu, Eylül Ersöz, Timur Ölkebaş, Rozet Hubeş, Alp Akar, Özlem Ulukan ve Güler Ökten yer alıyor.

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Yürek Çıkmazı oyuncuları kim, konusu ne? TRT 1 Yürek Çıkmazı uyarlama mı, nerede çekiliyor?
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