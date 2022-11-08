Yürek Çıkmazı oyuncuları kim, konusu ne? TRT 1 Yürek Çıkmazı uyarlama mı, nerede çekiliyor?

Yürek Çıkmazı Sokağı, TRT 1 ekranlarında Yürek Çıkmazı dizisinin başlamasıyla birlikte gündem oldu. Dizi ikinci bölümüyle ekranlara gelecekken, dizinin takipçileri, "Yürek Çıkmazı nerede çekiliyor, hangi ilde?" sorusuna yanıt arıyor. Yürek Çıkmazı oyuncuları ve konusu ile bir süre daha salı günlerinin aranan gündem konusu olacak. İşte detaylar...