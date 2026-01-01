Yurt beyaza büründü

Kayseri'de yılın ilk gününde kar yağışı etkili oldu. Sabaha karşı başlayan yağış nedeniyle 26 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı. Hava sıcaklığının gece eksi derecelere düşmesi nedeniyle oluşan don nedeniyle sürücüler ise trafikte zor anlar yaşadı. Kayseri-Pınarbaşı Karayolu ile Pınarbaşı-Göksun ve Gürün karayoluna çekici ve TIR girişlerine izin verilmiyor. Kentte çok sayıda yağış nedeniyle maddi hasarlı kaza meydana gelirken belediye ve Karayolları ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

AMASYA'DA 180 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Amasya'da 025'in son saatlerinde başlayıp 2026'nın ilk gününde de süren kar yağışı nedeniyle 180 köy yolu ulaşıma kapandı. Amasya'da yılın son saatlerinde etkisini artıran ve 2026'nın ilk gününde de devam eden kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar nedeniyle 180 köy yolu ulaşıma kapandı. Taşova ilçesine bağlı Karlık köyünde hipertansiyon rahatsızlığı bulunan bir vatandaş için paletli ambulans devreye girdi.

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği ekipleri, gelen ihbar üzerine kardan kapanan yolu paletli ambulansla aşarak hastaya ulaştı.

DÜZCE'DE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Düzce'de günlerdir etkisini artırarak devam eden soğuk hava dalgası, önce buzlanmaya ardından yoğun kar yağışına neden oldu. Kent genelinde beyaza bürünen yollar ve düşen hava sıcaklıkları ulaşımı olumsuz etkilerken, beklenen karar Düzce Valiliği'nden geldi. 02 Ocak 2026 Cuma günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

MOTOKURYELERE 1 GÜNLÜK TRAFİĞE ÇIKIŞ YASAĞI

Sakarya'da yeni yılın ilk gününde etkili olan kar yağışı, şehir merkezi ve kuzey ilçeleri beyaza bürüdü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Valilik kararıyla motokuryelere 1 günlük trafiğe çıkış yasağı getirildi.

SİVAS'TA KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETREYİ GEÇTİ

Sivas´ta kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 6 dereceye kadar düştüğü kentte cadde ve sokaklar kar altında kaldı. Kar kalınlığının 30 santimetreyi geçtiği Sivas´ta, park halindeki araçlar da kar altında kaldı. Kentte önümüzdeki günlerde dondurucu soğukların etkili olması bekleniyor. Öte yandan Şarkışla ilçesinde yolu kardan kapanan 4 köydeki diyaliz hastaları ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

ÇORUM'DA 352 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Çorum'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. 352 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kırıkkale'de sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, kısa sürede kenti beyaz örtüyle kapladı. Cadde ve sokaklarda kartpostallık görüntüler oluşurken, kent genelinde kış manzaraları dikkat çekti.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Cuma günü için okullara tatil verilmesini bekleyem öğrenciler arasında kar tatili için anket yaptı. Öğrenciler kadar velilerin de yoğun ilgi gösterdiği anket sonrasında kar tatili uzatıldı.

Muş'ta etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Bingöl'de üç gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 8 köy yolu ulaşıma açılırken 272 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının bazı bölgelerde yarım metreyi bulmasıyla birlikte çok sayıda köy ile bağlantı kesildi.

Şırnak Yeniarslanbaşar ve Kaymakamçeşmesi bölgesinde felç geçiren hasta için ekipler seferber oldu. 3 saatte ulaşılan hasta ambulans ile hastaneye ulaştırıldı.

Hakkari il ve ilçelerinde yoğun kar ve çığ riski nedeniyle 2 Ocak Cuma günü il genelinde tüm okullarda eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, yerleşim merkezlerinde kar kalınlığının yaklaşık 1 metreye, kırsal alanlarda ise yer yer 2 metreyi aştığı belirtildi.

Muş'un Varto ilçesinde yolu kardan kapanan Yarlısu köyünde rahatsızlanan 80 yaşındaki Çelik Aktaş, ekiplerin zorlu çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, çatı çökmelerine neden oldu. İlçede hayvan barınakları ile sanayi sitesinde bulunan çok sayıda iş yerinin çatısı, karın ağırlığını taşıyamayarak çöktü.

Şanlıurfa'da etkisini artıran yoğun kar yağışı, GAP Havalimanı'nda hava ulaşımını durma noktasına getirdi. 1 Ocak'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'e yapılması planlanan tüm uçak seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi ekipleri, etkisini artıran soğuk hava ve don riskine karşı köy yollarında yoğun mesai yürütüyor. Yapılan çalışmalar sayesinde sorumluluk alanında kapalı yol bulunmuyor.

Ağrı Valiliği, il genelinde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.