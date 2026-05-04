Yurt genelinde sağanak ve fırtına alarmı

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği tahmin edilirken, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Özellikle Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde yağışların kuvvetli, yer yer ise şiddetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Yetkililer, özellikle Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve bazı İç Anadolu illerinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Rüzgârın ise batı bölgelerde kuzeyli, doğu bölgelerde güneyli yönlerden zaman zaman 40-60 km/saat hızla eseceği, bu nedenle çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı tedbir alınması istendi.

ANKARA VE İÇ ANADOLU'DA YAĞIŞ ETKİLİ

Başkent Ankara'da hava çok bulutlu olacak, gün içerisinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış görülecek. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İç Anadolu genelinde de benzer şekilde yağışlı hava etkili olurken, sıcaklıkların birkaç derece düşeceği tahmin ediliyor.

KAR VE ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek bölgelerinde çığ tehlikesi bulunduğu ifade edilirken, kar erimeleri nedeniyle heyelan riskine de dikkat çekildi.

DENİZLERDE FIRTINA BEKLENİYOR

Ege ve Akdeniz'de fırtına beklendiğini duyuran meteoroloji yetkilileri, deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceğini belirtti. Yetkililer, güncel hava durumu uyarılarının takip edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Türkiye'yi etkisi altına alan serin ve yağışlı sistem, hafta ortası itibarıyla doğuya doğru kayarak ülkemizden çıkış yapacak. Çarşamba gününden itibaren özellikle batı ve iç bölgelerde sıcaklıklar hızla yükselerek yerini tam anlamıyla bahar havasına bırakacak.

İSTANBUL VE ANKARA HAVA DURUMU

İstanbul'da Salı günü kısa süreli hafif yağışlı bir tablo hakim olacak. Çarşamba ve Perşembe günleri megakentte yağış beklenmezken, termometreler hafta ortasında 20 dereceye doğru tırmanışa geçecek. Başkentte ise en yüksek sıcaklık, Salı 13, Çarşamba 15 dereceye yükselecek ve hafta sonuna doğru 20 derece bandına yaklaşacak.