Yurt genelinde suç örgütlerine büyük operasyon: 722 şüpheli yakalandı

EGM'den yapılan açıklamaya göre, cumhuriyet başsavcılıkları ile KOM Başkanlığı iş birliğinde 81 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 124 ayrı baskın yapıldı. 17 gün süren operasyonlar kapsamında 722 şüpheli gözaltına alındı.

SUÇ UNSURLARI TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin; "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "tehdit", "kasten öldürme", "mala zarar verme" ve "silah ile mühimmat kaçakçılığı" suçlarına karıştıkları tespit edildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar çerçevesinde şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda önemli miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi. Güvenlik güçleri tarafından 67 uzun namlulu silah, 383 tabanca, 66 av tüfeği, 29 kurusıkı tabanca, 14 bin 3 fişek ve 1329 silah parçasına el konuldu.